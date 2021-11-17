Gonca Hatun şehit oldu

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 71’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası’na düzenlediği gece baskını kahramanca savunuldu ancak suikastçı Julia’nın hedef aldığı Gonca Hatun, ağır yaralandı.

Nikea'daki zehirli saldırıdan kurtulan Osman Bey, Malhun Hatun ve alpleriyle birlikte obaya döndüğünde hain saldırının sonuçlarıyla karşılaştı. Eşi Gonca Hatun'un ağır yaralı olduğunu öğrenen Boran Alp, tam anlamıyla kahroldu.

Kumral Abdal, Julia'nın kullandığı zehre karşı panzehiri derhal Gonca Hatun'a içirdi ancak Gonca Hatun'un yaraları çok ağırdı. Bala Hatun, en yakın dostunu koruyamadığı için kendini suçladı.

Boran Alp, Gonca Hatun'un başından bir an ayrılmazken, durumunun ağırlaştığını fark ederek Kumral Abdal'a haber vermek istedi. Ancak Gonca Hatun, son anlarını birlikte geçirmek üzere Boran Alp'ten yanında kalmasını isteyerek "Boran'ım! Hakkını helal edesin… Ben çok sevdim seni…" dedi. Bu sözler üzerine Boran Alp "Etme Gonca'm etme canımın yarısı, beni sensiz koyma. Vakti değil Gonca'm! Vakti değil… Daha ne günler göreceğiz biz… Şimdi bu kadar erken olmaz!" diyerek itiraz etti. Gonca Hatun eşi Boran Alp'e son sözleri "Ben senden razıyım… Harap etme kendini… Dünyalığımız bu kadarmış…" oldu. Boran Alp'in haber verdiği Bala Hatun da telaşla çadıra geldi ve Gonca Hatun'un şehit düştüğü anda yanındaydı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 71'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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