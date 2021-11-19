'Destan' oyuncuları ve ekibi basınla bir araya geldi merakla beklenen diziyi anlattı

Salı akşamı atv'de başlıyor!



Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak.

Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de merakla beklenen 'Destan'ın oyuncuları ve ekibi, ilk bölümüne sayılı günler kala, dizinin çekimlerinin bir kısmının gerçekleştirildiği Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Basın toplantısına 'Destan' dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ başta olmak üzere yönetmen Emir Khalilzadeh, senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz-Nehir Erdem ve dizinin tüm oyuncuları katıldı.

Mehmet Bozdağ: ''Destansı bir aşka destansı bir ekiple imza attık''

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 'Destan' ekibi ve oyuncuları dizinin dekorunda basının karşısına çıktı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, açılış konuşmasında "Bugüne kadar biz şirket olarak 13'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar hemen her dönemle ilgili büyük projelere imza attık. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'i davet ettim, hayalimi anlattım, onların yazmasını istiyordum. Başta 'Dönem işini yapabilir miyiz' dediler. Ben de 'Siz yaparsınız. sizin kaleminiz güçlü' dedim. onlar da hikayeyi inanılmaz güzel hale getirdiler. Bu hayalimizi ise atv'nin gücü ile hayata geçirme fırsatı bulduk." Dedi.

Emir Khalilzadeh: ''Türk dünyasını çekmek uzun zamandır hayalimdi''

Hikayeyi ekrana taşıyan yönetmen Emir Khalilzadeh, "Benim hayalim uzun zamandır Türk dünyasını çekmekti. Biz Batuga ve Akkız ile yatıp kalkıyoruz. Çok severek ve çok yorularak bu işi yapıyoruz. Ama günün sonunda yaptığımız işten çok mutlu oluyoruz. Dilerim siz de çok mutlu olursunuz" şeklinde konuştu.

Ebru Şahin: ''Hayalim insanlara güçlü bir kahraman verebilmek''

'Destan'da Akkız karakterine can veren Ebru Şahin, dizi ve karakteriyle ilgili, "Mehmet Bey'in hayali bir kahraman kadın hikayesi yaratmaktı. Benim hayalim de insanlara güçlü bir kahraman verebilmekti. Bu iki motivasyon birleştiği zaman, harika bir ekiple, çok güzel oyuncularla birlikte ortaya çok güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik dönemin ruhunu da anlayabilmek adına. Gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak. İşimiz, gerçek yaşanmışlıklarla, kurgusal olayların birleşimi olduğu için seyirciye de yorum bırakıyoruz. Gerçeklere çok bağlı kalmadan bir hayal dümyası yaratıyoruz. Umarım bu güzel dünyada bizimle beraber yolculuk ederler" yorumunda bulundu.

Selim Bayraktar: ''Böyle bir ekiple bir arada olduğum için şanslıyım''

Dizide Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, "Geçmişte sıradışı yaşayan, bize cesur yaşamını bırakan insanların hikayesi bugüne geldi ve senaristlerimiz bunu kaleme aldılar. Geçmişte cesurca yaşayan insanlara selam olsun. Çok güzel bir ekibiz. Biz bir araya geldiğimizde her set günü heyecanla birbirimize mesaj atıp 'Haydi sete geliyoruz' diye birbirimize sarılarak işe başlıyoruz. Çok keyifli geçiyor set günlerimiz. Bu çok güzel bir takım oyunudur. Takım oyununda ne kadar paslaşarak yol alırsanız insanların ruhunu o kadar keyifle süslersiniz. Böyle bir ekiple bir arada olduğum için çok şanslıyım" sözleriyle 'Destan' ekibindeki uyum ve dayanışmayıa vurgu yaptı.

Edip Tepeli: ''Heyecanımın zirve noktasındayım''

Dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli ise "Bu dizinin senaryosu bir akşam vakti elime ulaştı. Sabah okurum dedim ve ilk sahneyi okumuş bulundum. Sonra gecenin bir yarısı uyku tutmadı ve senaryoyu okuyup bitirdim. Sonra Mehmet Bey'le tanıştık. Aynı heyecanı gördüm onda. Daha da motive oldum. Zaten senaristlerimizle daha önce de çalışmıştım, onların adını görünce muhteşem bir şey olacağından emin oldum. Heyecanım her geçen gün artarak devam etti. Bugün de heyecanımın en zirve noktasındayım diyebilirim. Umarım izlerken siz de aynı hisleri paylaşırsınız" diyerek heyecanını paylaştı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

'Destan' dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Osman Albayrak, Şahin Ergüney, Ahmet Olgun Sünear, Alper Düzen, Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş, Esra Kılıç, Hilal Uysun, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Faruk Aran, Müge Duygun, Mehmet Sertakan, Aysel Yıldırım, Seca Naz Karabulut, Cihangir Köse, Berna Üçkaleler, Doruk Şengezer, Onur Yenidünya yer alıyor.