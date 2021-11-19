Sorunun değeri tam 50 bin TL! Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Nurseda Kılıç ne kadar ödül kazandı? İkinci barajı geçen yarışmacının oyunculuk hayali gerçek mi olacak?

atv ekranlarının 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor. Başarılı yarışmacılar hayallerindeki para ödülü miktarına ulaşmak için çaba sarf ederken ekran başındaki izleyiciler de televizyon başında bilgilerini yarıştırıyor.

Hayallerine ulaşmak için Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 27 yaşındaki Nurseda Kılıç, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında oldukça iyi bir performans sergiledi. Güzellik salonu işleten ve oyunculuk yapma hayalleri kuran genç yarışmacı, bir yandan da modellik mesleğine devam ettiğini açıkladı. Soruları birer birer geçerek ikinci baraj sorusunu görmeye hak kazanan Nurseda Kılıç, 50 bin TL'yi kazandı mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının karşı karşıya kaldığı 50 bin TL'lik o soru;

"Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır?

a- Vuslat

b- Nakarat

c- Seyahat

d- Hissiyat

Doğru Cevap: Nakarat

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan kavuştak sorusunun doğru yanıtı "nakarat" oldu. Başarılı yarışmacı Nurseda Kılıç, 50 bin TL değerindeki soruda yarı yarıya joker hakkını kullandı. Yarışmacı, soruya doğru cevap vererek kazandığı ödül miktarını artırdı.

Siz de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmak için hemen başvuru yapabilirsiniz.