Müslüme’nin cansız bedenine ulaşıldı! İşte Türkiye’yi ağlatan olayın detayları

Türkiye, Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın ölümüne ağlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te tüm detaylarıyla atv ekranlarına taşınan olayın ardında cinayet şüphesi var.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerce konuşulan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'dan acı haber geldi. Türkiye'nin "Yörük Kızı Müslüme" olarak tanıdığı küçük kız, Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu. Annesinin yemek yaptığı sırada yörük çadırının önünden kaybolan küçük kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük kızın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Karaman'a gönderildi.

Müslüme Yağal nasıl kayboldu?

10 Kasım'da, Mersin'de yaşadıkları çadırın önünde oyun oynayan küçük Müslüme'den bir kez daha haber alınamamıştı. Jandarma, AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin günlerce aradığı küçük kızın kaçırıldığından şüphe duyulmuştu. Aile, kızlarının gidebileceği her noktaya bakıldığını ifade ederken arama ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Gelen kötü haberin ardından Müslüme'nin babası dahil bazı aile fertleri de gözaltına alındı.

Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedenini kimin bulduğu da ortaya çıktı. 40 – 45 yaşlarında bir kadın çoban küçük kızı görerek muhtara haber verdi. Yetkililerin devreye girmesiyle 2.5 yaşındaki talihsiz kızın cesedine ulaşıldı. Türkiye'yi derinden etkileyen olayla ilgili cinayet şüphesi sürerken incelemeler devam ediyor.