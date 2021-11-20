Türkiye Esra Erol’da izledi!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, ekranın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler' de %7,12 izlenme oranı alarak en çok izlenen program oldu.

38 yıllık ilk aşkına, Esra Erol'da kavuştu

Dünkü yayında ise (19 Kasım Cuma) Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi damga vurdu.

38 yıl önce birbirlerine aşık olan Havva Hanım ve Servet Bey o günün şartlarında kaçmaya karar vermişlerdi. Ancak aileler aynı gün birbirini seven iki genci ayırmıştı. Yıllar içinde Havva Hanım başka bir hayat kurmuş, Servet Bey ise başka bir hayat. Kaderin cilvesi ki ikisi de eşlerinden ayrılıyorlar ve bir gün manavda karşılaşıyorlar. Havva Hanım arkası dönük olan Servet Bey'e "Bu Pırasanın fiyatı ne" diye soruyor. Onu sesinden tanıyan Servet Bey "sana bedava" diyerek cevap veriyor.

Bu diyaloğu duyan Esra Erol ise, "Hiçbir pırasa fiyatı bu kadar romantik sorulmamıştı herhalde" diyerek seyirciyi güldürdü.

Yıllar sonra ki karşılaşmadan sonra 4 yıl beraberlik yaşayan Servet Bey ve Havva Hanım'ın arasında yaşanan ufak bir tatsızlık sonrası Havva Hanım, Servet Bey'i terk etmişti. Bunun üzerine Servet Bey 38 yıllık aşkıyla nikâh masasına oturmak ve beni affet demek için Esra Erol'un kapısını çaldı.

1 gün sonra Havva Hanım Servet Bey'in çağrısına kulak verdi ve Esra Erol'un programına geldi. Havva Hanım "Ben çok şanslı bir kadınım, bu yüzyılda böyle bir aşk görülmemiştir. Biz birbirimizi çok sevdik" dedi. Servet Bey ise aşkını şöyle dile getirdi "O uyurken ben onun nefesini dinliyorum"

Maddi sebeplerden dolayı biten bu büyük aşk için ise Esra Erol'da programına çifte yardım etmek için sayısız telefon geldi.

Haberin videosu için tıklayın.