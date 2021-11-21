Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sümeyra Ceyda Tıraş ne kadar ödül kazandı?

Ekranların en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster sorularıyla yine gündem olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranlarına gelen yarışmada Sümeyra Ceyda Tıraş iyi bir performans gösterdi.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Sorular karşısında stüdyoda ter döken yarışmacılar, bilgileri sayesinde ödül kazanma şansına erişiyor.

27 yaşındaki Milyoner yarışmacısı Sümeyra Ceyda Tıraş, başarılı performansıyla haftanın dikkat çeken isimlerinden oldu. İyi bir eğitim hayatının ardından İspanya'da çalışmaya başladığını söyleyen Tıraş, yarışmada eğlenmek istediğinin altını çizdi. Kafasında bir ödül miktarı belirlemediğini ifade eden genç yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir performans gösterdi. Sümeyra Ceyda Tıraş, soruları teker teker geçerek 100 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

İşte Milyoner yarışmacısı Tıraş'ın karşı karşıya kaldığı sorular ve yanıtları;

Hangisi Robert Downey Jr.'ın sinemada canlandırdığı karakterlerden biri değildir?

a- Arsen Lüpen

b- Tony Stark

c- Sherlock Holmes

d- Charlie Chaplin

Doğru Cevap: Arsen Lüpen

Genç yarışmacı bu soruda önce seyirci joker hakkını, ardından da yarı yarıya joker hakkını kullanarak Arsen Lüpen cevabına ulaştı. Tıraş bu yanıtıyla ikinci barajı geçmiş oldu.

Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?

a- Kivi

b- Patates

c- Domates

d- Avokado

Doğru Cevap: Patates

Sümeyra Ceyda Tıraş, çift cevap jokerini kullandığı soruya önce domates cevabını verdi. İkinci hakkını patates cevabından yana kullanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya doğru yanıt vererek yoluna devam etti.

Hangi romanın yazarı, Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda bir ödev için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölüm değiştirmiştir?

a- Çavdar Tarlasında Çocuklar

b- Yüzüklerin Efendisi

c- Jurassic Park

d- Otomatik Portakal

Doğru Cevap: Jurassic Park

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sümeyra Ceyda Tıraş, 100 bin TL değerindeki bu ilginç soruya yanıt vermeyerek yarışmadan çekildi. Soru için telefonla joker hakkını da kullanan başarılı yarışmacı, 50 bin TL para ödülüyle yarışmadan ayrıldı. Tıraş, yarışmadan çekilmese "Yüzüklerin Efendisi" cevabını vereceğini söyledi.

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