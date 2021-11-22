9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne Esra Erol damga vurdu!

atv ekranlarının başarılı programcısı Esra Erol, 9. TV Yıldızları Ödül Töreni’nde iki ödül birden kazandı. Erol, “En İyi Sunucu” ödülünün sahibi olurken Esra Erol’da “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” oldu.

atv'nin büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da, 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde iki dalda ödülün sahibi oldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne Esra Erol damga vurdu. "En İyi Sunucu" ödülünü programın başarılı sunucusu Esra Erol alırken "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" Esra Erol'da oldu.

Ödül töreni sonrası açıklama

Ödül töreni sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Esra Erol, "Esra Erol'da programının en iyi gündüz kuşağı programı ödülü, benim de en iyi sunucu ödülü almamda emeği geçen herkese ama özellikle izleyicilerime sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle" sözlerini kullandı.

8. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni sonunda da "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü alan Esra Erol'da, bu yıl da başarısını tekrarladı. atv izleyicisinin gönlüne taht kuran Esra Erol'da, ödül töreninde de benzer bir başarıyı gösterdi.

Yayınlandığı ilk günden bu yana birbirinden ilginç konularıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.