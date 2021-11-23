Ayşe, intikam için harekete geçti!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yirmi birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası'nın 21.bölüm etiketi #YanınaKalmayacak, bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 1. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

21.Bölümde neler oldu?

Mirza, Ayşe'yi koruyarak ameliyat olmasını engelledi. Gözlerini konağın kapısında açan Ayşe ne yaşadığının farkında değildi. Ayşe'nin konakta olduğunu öğrenen Ferit, deliye dönmüş bir halde karısının yanına gelse de Ayşe'nin Ferit'e karşı soğuk davranışı devam etti.Hüseyin'in dava günü gelip çattığında, Hande oyunlarına bir yenisi ekleyerek mahkemede babası aleyhinde ifade verdi. Mahkeme salonundakiler büyük bir şok yaşarken Ayşe hem Hande'ye hem de Hüseyin'e karşı tepkisine engel olamadı.

Mirza, Şahin'e Hande'den bahsetti. Ayşe'nin yaşadıklarından onun sorumlu olduğunu söylese de Şahin'in tek düşündüğü Ayşe'nin başına bir şey gelmeden organ naklinin gerçekleştirilmesiydi.Ayşe ve Ferit arasındaki soğukluk büyük bir kavgaya evrildi. Ferit, Ayşe'ye Mirza'nın karavanında bulduklarından bahsedince, Ayşe soluğu Mirza'nın yanında aldı. Mirza yalanlarıyla Ayşe'yi kandırmayı başardı.

Hande'den şüphelenen Zümrüt, kızının üstüne gidince, Hande, Ayşe'ye yaptıklarını itiraf etti. Anne kız arasında yaşanan itiş kakış sonucu Zümrüt merdivenlerden yuvarlandı. Hande ardına bakmadan annesini bırakıp evden çıktı.Zehirlenerek bebeğini kaybettiğini öğrenen Ayşe'nin kafasındaki soru işaretleri ise cevaplarını kolayca buldu. Ayşe, Azade'nin silahını alıp Hande ile buluşmaya gitti.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!