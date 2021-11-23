Destan dizisi atv'de başlıyor! Destan hangi dönemi anlatıyor, nerede çekildi? İşte yanıtları...

atv'nin iddialı yapımlarından Destan, bu akşam saat 20.00'de izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yayın hayatına başlamadan oyuncu kadrosu, kostümleri ve görkemli dekorlarıyla öne çıkan dizi, ilk bölümü ile ekranlara geliyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği Destan dizisi, ekran yolculuğuna başlıyor. Türklerin İslamiyeti henüz kabul etmediği yıllara dayanan Destan, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen oyuncu Ebru Şahin, Akkız karakteriyle izleyicinin karşısına çıkarken Batuga karakterine Edip Tepeli can veriyor.

Büyük bir heyecanla beklenen Destan ilk bölümü yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu. Destan dizisi oyuncu kadrosu ve kostümleriyle ilgi topladı. Muhteşem dekorlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken dizi, sezonun iddialı yapımı olarak öne çıktı. Dönemi en iyi şekilde anlatmak için yoğun bir çalışma yürüten Destan ekibi, her detayın üzerinde titizlikle durdu. Görkemli dekorların inşası altı aydan uzun bir zaman alırken Bozdağ Film Platosu adeta 8. yüzyılda varolan bir Türk şehrine dönüştürüldü.

Yayınlanan tanıtımlarda güçlü ve savaşçı karakteriyle Akkız öne çıkarken Batuga da izleyicilerin oldukça dikkatini çekti. Dönemin tabirine göre "Eksik" olarak nitelendirilen Batuga, izleyicide merak uyandırdı. Cesur ve acımasız Alpagu Han, Ulu Ece, Balamir Beg gibi karakterler de Destan dizisinin önemli isimleri olarak öne çıktı.

Destan dizisi nerede çekildi?

atv'nin iddialı dizisinin çekimlerinin bir kısmı Bozdağ Film Platosu içinde yapılırken önemli bir kısmı için de Beykoz Kundura Fabrikası kullanıldı. Özel bir çalışmayla döneme uygun hale getirilen stüdyolar izleyicinin beğenisine sunulurken oyuncuların da farklı bir dünyanın kapılarını aralamasını sağladı.

Dizi yayınlanmadan önce basının karşısına çıkan Destan oyuncuları da heyecanlarını paylaştı. Destan'ın başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Edip Tepeli, önemli bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Başarılı oyuncular, Destan'ı diğer tarihi dizilerden ayıran özelliklere vurgu yaparken canlandırdıkları karakterlere de değindiler.

Destan dizisinde Akkız'a hayat veren Ebru Şahin'in röportajını izlemek için tıklayın.

Destan dizisinde Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli'nin röportajını izlemek için tıklayın.

İlk bölüm öncesi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Destan, birbirinden özel sahneleriyle ilgi odağı olmayı başardı.

Destan 1. Bölüm ilk tanıtım için tıklayın.

Destan 1. Bölüm 2. Tanıtım için tıklayın.

Destan 1. Bölüm 3. Tanıtım için tıklayın.