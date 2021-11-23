Hakan, Züleyha'nın kalbini kazanabilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 114’üncü bölüm fragmanı heyecan yarattı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 113'üncü bölümün finalinde Hakan, tüm cesaretini toplayıp Züleyha'ya aşkını ilan etmişti. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Hakan'ın elinde görülen yüzük merak uyandırırken, dizinin takipçileri tarafından "Züleyha, Hakan'ın aşkına karşılık verecek mi?" soruları sorulmaya başlandı.Zorlu sınavlardan geçen Züleyha'yı aşkıyla iyileştirmek isteyen Hakan, Züleyha'nın kalbini kazanmak için çabalıyor. Züleyha için pek çok engele göğüs gererken, bu kez kıskançlık krizine giren Fikret'le karşı karşıya geliyor.

Tüm karşı koymalara rağmen aşkından vazgeçmeyen Hakan, aradaki engelleri aşıp Züleyha ile mutlu bir başlangıç yapabilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova 114. Bölüm Fragmanı

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.