Destan ekran yolculuğuna zirvede başladı

‘Destan’ ilk bölümüyle hem gönülleri hem reytingleri fethetti

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı. #DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de ve dünya gündeminde yer alan 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

'Destan', birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,74 reyting ve %20,17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,61 reyting ve %16,63 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.Destan'ın açılış bölümünde, çift başlı kurt destanını bozkıra yayan Akkız ile Gök Hanlığı'nın hükümdarı babası Alpagu'nun sarayında zorlu bir hayat süren Batuga'nın kaderi henüz çocuk yaşta birlikte çizildi. Babası Alpagu Han'ın ihanetiyle sarsıldığı annesi Tılsım'ı gözleri önünde öldürmesi, küçük yaştaki Batuga'yı derin bir acıya sürükledi. Hırsını alamayan Alpagu Han, Tılsım'ın ailesinin yaşadığı Dağ Hanlığı'na giderek hesap sorduğu sırada Akkız'ın babasını öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı.

Gök Hanlığı'nın büyük hanı Alpagu'nun sarayında kimin veliaht seçileceği merakla beklenirken, annesi öldüğünden bu yana konuşmayan 'eksik tegin' Batuga devletin geleceğini teminat altına alacak bir evliliğin tarafı olarak seçildi. Alpagu Han, oğlu Batuga için Balamir Yabgu'nun kızını istemeye karar verdi. Alpagu Han'ın bu kararı, çift başlı kurt namıyla bozkırda nam salmış Akkız'a yıllardır beklediği fırsatı verdi. Damat adayı Batuga, babası Alpagu Han'ın önderliğindeki kafileyle yola çıkarken, Gök Hanlığı'nın her yerinde aranan Akkız intikamını almak için onları takibe aldı. Önce Balamir'e gönderilen hediyeleri taşıyan askerleri vuran Akkız, böylece Alpagu Han'ın yolunu değiştirmesine neden oldu. Acele kurulan konak otağını uzaktan izleyen Akkız, Ulu Ece'nin önerisiyle adak adamaya karar veren Alpagu Han'ı açıkta yakalamayı başardı. Akkız'ın ustaca attığı okları babasının hemen yanında bulunan Batuga'yı sıyırarak Alpagu Han'ı vurdu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...