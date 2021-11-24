Kumral Abdal manastıra sızdı

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 72’nci bölümünde, tekfurların kaçırdığı Türk çocuklarının tutulduğu manastırın yeri öğrenen Osman Bey, aldığı istihbarat doğrultusunda tedbirli davranarak manastıra sızmaya karar verdi.

Konstantinopolis'ten çocukların eğitimi için özel olarak gönderilen papazın yerine Kumral Abdal'ı geçirmeyi düşünen Osman Bey, bu planıyla tutsak çocukları zekice bir hamleyle manastırdan çıkarmayı başardı. Rolünü çok iyi oynayıp Tekfur Rogatus'u kendine hayran bırakan Kumral Abdal, çocuklarla birlikte Osman Bey ve alplerinin bulunduğu yere geldi.

Bu sırada çocukların kaçırıldığını fark eden Tekfur Rogatus, derhal kuvvetlerini alarma geçirdi ve Osman Bey'in peşine düştü. Tedbirini çoktan almış Osman Bey ve alpleri, Tekfur Rogatus'un kuvvetlerine fırsat vermezken, Gonca'nın katili Julia'yı gören Boran Alp, "Seni öldürmeden ölmem soysuz! Senin için gelecem!" diyerek hesap gününün yakın olduğunu hatırlattı.

Çocukları korumaya alan Osman Bey ve alpleri, Kayı Obası'na doğru yola çıkarken, Tekfur Rogatus başarıslığın acısını askerlerinden çıkardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.