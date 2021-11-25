'Kuruluş Osman' tüm kategorilerde zirvede

Osman Bey, Tekfurları alt etti çocukları kurtardı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#TürkVarOldukça etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman,Tüm Kişiler'de %10,38 izlenme oranı ve 25,34 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve 21,77 izlenme payı 20+ABC1'de %10,29 izlenme oranı ve %23,85 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Bilecik Kalesi'ne yaptığı sızma harekatı ile tutsak Türk çocuklarını kaçırmak istedi ancak Tekfur Rogatus çocukları başka bir yere nakletmişti. Köşeye sıkışan Turgut Bey'i de kurtararak kaleden çıkan Osman Bey, tutsakların bir manastıra yerleştirildiğini öğrendi. Ancak Osman Bey'in hamlesini gören tekfurlar, tutsakları başka bir manastıra kaçırarak Osman Bey ve alplerini tuzağa çekti.

Osman Bey nihayet tutsak Türk çocuklarının yerini bulduğunda bu kez farklı bir strateji kurdu. Çocukların eğitimi için İstanbul'dan bir papaz gönderildiğini öğrenen Osman Bey, kılık değiştirerek papazın yerine geçen Kumral Abdal'ın sayesinde Türk çocuklarını kurtardı.

Hayal kırıklığı yaşayan tekfurlar bir süredir üzerinde çalıştıkları planı uygulamaya koyarak Rum ateşi ile Söğüt'ü yakmak için harekete geçti. Papaz Gregor'un desteğini alan tekfurların hain planını Osman Bey bozdu. Saldırıyı bekleyen ve gizlice yerleştirilen Rum ateşlerini etkisiz hale getiren Osman Bey, Söğüt'e saldırmak için bekleyen tekfur askerlerini perişan ettikten sonra ihaneti ortaya çıkan Papaz Gregor'un da cezasını kesti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.