Fikret ve Hakan bir kez daha karşı karşıya

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 114'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan, Züleyha'nın kalbine girmek için çabalarken, Fikret ile Hakan arasında ise kılıçlar çekildi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 114'üncü bölümü #AşkEngelTanımaz etiketiyle gündem oldu.

Zafer Hakan'ın oldu!

Züleyha, Hakan'a aşk defterini kapattığını söylese de Hakan sabretmeye karar verdi. Konuyu Lütfiye'ye açan Züleyha, Lütfiye'nin de onayını alırken, konak Adnan'ın ortadan kaybolmasıyla çalkalandı. Züleyha, Hakan ve Fikret yana yakıla Adnan'ı ararken, sonunda Hakan, Adnan'la birlikte çıkıp gelince Züleyha'nın güvenini kazandı.

Hakan ve Fikret arasındaki rekabet derinleşti

Hakan kahramanlığıyla Züleyha'nın gözüne girse de Fikret'in düşmanlığını kazandı. Fikret, Hakan'ın sırf Züleyha'yı etkilemek için Adnan'ı kaçırıp geri getirdiğini söylerken, Hakan da Fikret'in Züleyha'yı kıskandığını dile getirince kavga çıktı. Böylelikle Fikret ve Hakan arasındaki rekabet derinleşti.

Betül ve Fikret evlilik yolunda!

Betül'ün Fikret'e tuzak kurduğu anlaşıldı. Hakan Gümüşoğlu'nu bahane ederek Fikret'i otele götüren Betül'ün çektirdiği görüntüler Çukurova'da yankılanınca Betül amacına ulaşmış oldu. Lütfiye, dedikodulara son vermek için Betül'e evlenme teklif etmesi gerektiğini söyleyince Fikret zor duruma düştü.

Vahap, Hakan'ı vuracak mı?

Bedir, konağı arayıp Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü söyleyince Lütfiye yıkıldı. Bedir, Abdülkadir'in arkasındaki ismi söyleyecekken, Vahap, Bedir'i öldürdü. Züleyha konaktan arandığını öğrenince Hakan'la beraber bulundukları restorandan ayrılırken, Vahap elindeki silahı Hakan'a doğrulttu.

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