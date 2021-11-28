Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Taceddin Ertok Formula 1 sorusuna ne cevap verdi? Formula 1 kaç Türkiye’de düzenlendi?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmacılar stüdyoda, izleyenler ise televizyon başında bilgilerini yarıştırıyor. Milyoner'in yeni bölümünde de oldukça ilginç sorular dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'e 10 yaşındaki oğlunun isteği sonucu başvuran Taceddin Ertok, Formula 1 sorusu karşısında zorlandı. Bankacılık sektöründe çalışan Ertok, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yüksek lisans yaptığını söyledi.

İşte Milyoner yarışmacısı Taceddin Ertok'un Formula 1 sorusuna verdiği cevap;

Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışları Türkiye'de kaç kez düzenlenmiştir?

a- 1

b- 3

c- 5

d- 9

Doğru Cevap: 9

Formula 1, dokuz kez Türkiye'de düzenlendi. Yarışmacı Taceddin Ertok ise soruya "3" yanıtını verdi. Yarışmacı, 2 bin TL ile Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.