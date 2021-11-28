Milyoner yarışmacısı Elif Gören ne kadar kazandı? İşte yanıtı…

atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster kazandırmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de, 23 yaşındaki yarışmacı Elif Gören kaçıncı soruyu gördü?

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelen program, farklı tarzdaki sorularıyla gündem oluyor. Başarılı yarışmacılar ise hayal ettikleri para ödülüne ulaşma şansını elde ediyor.

Milyoner'in 23 yaşındaki genç yarışmacısı Elif Gören, oldukça iyi bir performans göstererek 9. Soruya kadar ulaştı. Harran Üniversitesi'nde Veterinerlik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Gören'in yarışma performansı alkış aldı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Elif Gören ne kadar ödül kazandı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de günün öne çıkan soruları;

Hangisi bir liseden mezun olmuştur?

a- Walt Disney

b- Nikola Tesla

c- Thomas Edison

d- Henry Ford

Doğru Cevap: Nikola Tesla

Genç yarışmacı, Tesla sorusu için çift cevap joker hakkını kullanarak doğru yanıta ulaşmayı başardı. Soruya ilk olarak Henry Ford yanıtını veren Elif Gören, ardından Nikola Tesla cevabıyla bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı.

Milyoner yarışmacısı Elif Gören'in karşı karşıya kaldığı bir diğer soru ise şöyle;

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

a- Varsız

b- Patırtısız

c- Yoksuz

d- Sırasız

Doğru Cevap: Varsız

Elif Gören TDK sorusuna yanıt vermemeyi tercih ederek 50 bin TL'lik çeki aldı. Yarışmacı devam etmesi halinde "yoksuz" şıkkını seçeceğini söylerken doğru yanıt "varsız" çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster, ilginç soruları ve başarılı yarışmacılarıyla atv'de.