Yadigar Kepçe sevgilisini aramak için geldi, suç makinesi çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Yeliz Kibiz olayı büyük ilgi çekti. 44 yaşındaki kadını kayıp olduğu gerekçesiyle arayan Yadigar Kepçe yayına çıktığına pişman oldu!

Hafta içi her gün birbirinden özel konuları atv ekranlarına taşıyan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündeme bomba gibi düştü. 2.5 yıldır beraber yaşadığı sevgilisi Yeliz Kibiz'in kaybolduğunu ifade ederek Müge Anlı canlı yayınına katılan Yadigar Kepçe'nin suç geçmişi dudak uçuklattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Yadigar Kepçe kimdir? İmam nikahlı eşi olduğunu iddia ettiği Yeliz Kibiz nerede?

Yeliz Kibiz nerede? Kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Yeliz Kibiz'in 8 gündür kayıp olduğunu söyleyen Yadigar Kepçe, birlikte yaşadığı sevgilisinin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. 44 yaşındaki kadınla bir pastanede tanıştıktan sonra gönül ilişkisi kurduklarını dile getiren Kepçe, "Psikolog ilaçlar verdi onları kullanmadı. Nikah kıymak istedim ama onu da kabul etmedi. Babasından maaş alıyormuş. O yüzden istemedi" sözlerini kullandı. İmam nikahlı eşiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını iddia eden Kepçe, sevgilisinin bir an önce bulunmasını istedi.

Canlı yayına bağlanan izleyicilerin ihbarlarıysa konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı. Yeliz Kibiz'i arayan Yadigar Kepçe'nin dolandırıcı olduğuna yönelik iddiaların ardı arkası kesilmedi. İlk olarak bir camide sahte imamlık yaptığı iddia edilen Kepçe bu ihbarı kabul etmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e telefonla bağlanan Kemal Şeker'in söylediklerinin daha tutarlı olması kafaları karıştırdı. Gelen diğer ihbarların da Kemal Şeker'i doğrulaması dikkat çekti. Kepçe'nin farklı kimliklerle çevresindekileri dolandırdığı ortaya çıktı.

"Farklı kimliklerle insanları dolandırıyor"

Kendisi hakkında söylenenlerin doğru olmadığını öne süren Yadigar Kepçe'ye bir şok da eski eşinden geldi. Eski eş Nursel Demir, Yadigar Kepçe'nin polis, İETT personeli gibi çeşitli meslek gruplarına ait kimlikler taşıdığını söyledi. Evliliğinde şiddet gördüğünü de ifade eden Demir, "Yadigar sahte hoca olarak muska da yazıyordu. Orhan Ergin ismiyle sahte bir kimliği vardı. Bu kimlikle insanları dolandırıyordu" diye konuştu.

Yadigar Kepçe hakkındaki iddialar dikkat çekerken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.