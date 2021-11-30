Ayşe ve Ferit'in ilişkisi yeni bir dönemece girdi

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi 'Kalp Yarası' yirmi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen 'Kalp Yarası', #GidiyorumBen etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

22.Bölümde neler oldu?

Ayşe, Hande'den intikamını almak isterken karşısına dedesi Şahin çıktı. Hande, Şahin'in kendisini uzaktan vurmasıyla hafif yaralandı. Dedesiyle yüzleşmek zorunda kalan Ayşe, geçmişin öfkesiyle Şahin'i sert bir şekilde tersledi. Ayşe'nin bir dedesi olduğunu öğrenen Ferit büyük şok yaşadı. Hande ise kimse fark etmeden kaçarak ortalıktan kayboldu.

Ferit bir yandan Hande'nin yaptıklarının cezasını çekmesi için tüm gücüyle onu bulmaya uğraşırken, bir yanda da Şahin ve Mirza'nın neler çevirdiğini öğrenmeye çalıştı. Adnan'ın videosunun Sinan ve Ferit'in eline geçmesiyle ortalık iyice karıştı. Adnan, Azade'nin tuzağından kurtulmak için tüm mal varlığını elinden çıkarmaya ve güvendiği birinin üstüne yapmaya karar verdi. Bahtiyar'ın aklına girmesiyle, Adnan, Yaman'a reddedemeyeceği bir teklif yaptı.

Hande, yaptığı onca şeye rağmen Yaman'ı yanına çekmeyi başardı ve ikili Sancakzadelere karşı güçlerini birleştirme kararı aldı. Şahin, Ayşe'nin merhameti üzerine yeni bir plan yaptı ve Mirza'nın Ayşe'nin aklını çelmesini sağladı. İstanbul'a gitme kararı alan Ayşe bir anda kendini dedesinin Adana'daki çiftliğinde buldu. Ayşe, annesinin yazdığını sandığı, aslında Şahin tarafından hazırlanan yalanlarla dolu mektubun etkisiyle kendisini almaya gelen Ferit'i reddetti ve ikilinin ilişkisi yeni bir dönemece girdi

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