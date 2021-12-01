Ekin Gökçe Fakıoğlu neden öldü? Gözaltına alınan Tolga Avcı, Müge Anlı'dan ne istedi?

atv ekranlarında her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine önemli bir konu gündeme geldi. Ekin Gökçe Fakıoğlu intihar mı etti, öldürüldü mü?

Türkiye, 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun ölümü ile sonuçlanan olaya kilitlendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz bilinmese de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İki yıl önce eşi Selçuk Fakıoğlu'nun ölümüyle sarsılan Ekin Gökçe Fakıoğlu neden öldü?

"Müge Anlı bana yardım etsin"

Yaşadığı apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan Fakıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının apartmanın bodrum katında vurulduğu ortaya çıkarken daha sonra bahçeye taşındığı öğrenildi. Fakıoğlu'nun ölümüyle ilgili cinayet zanlısı olarak görülen Tolga Avcı, bu konuda önemli bilgiler verdi. Polis tarafından gözaltına alınan Tolga Avcı, apartmandan çıktığı sırada silah sesi duyarak olay yerine koştuğunu iddia etti. Avcı, genç kadının intihar ettiğini iddia ederken cinayet şüphelisi olarak görülmemek için olay yerinden kaçtığını öne sürdü. Cinayet şüphelisi, olay yerinden kaçtığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Gözaltına alınırken "Müge Anlı bana yardım etsin. Bu olayı çözsün. Benim bir suçum yok" diye bağıran Tolga Avcı'nın söylediklerine inanmayan aile ise kızlarının intihar etmesi için bir sebep olmadığını vurguladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan konunun tüm sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.