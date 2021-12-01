Esra Erol’u ağlatan buluşma! Canlı yayında gözyaşları sel oldu

Yıllar sonra annesine kavuşan Burcu Altuntaş, şimdi de erkek kardeşi Osman’la buluştu. İki kardeş, birbirlerine sarılarak geçmişin acısını çıkardı.

Annesi Hatice Kaymaz'a 22 yıl sonra kavuşan Burcu Altuntaş, şimdi de hiç görmediği erkek kardeşi Osman'la bir araya geldi. Bu büyük buluşma mutluluk gözyaşlarına sebep olurken başarılı programcı Esra Erol da canlı yayında ağladı. Herkesi gözyaşlarına boğan kavuşmada yaşananların ardından geceyi beraber geçiren anne kızın mutluluğu görülmeye değerdi.

Annesiyle ilk buluşmanın ardından sabaha kadar sohbet ettiklerini dile getiren Altuntaş, kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti. Altuntaş, "Annemle buluştuğumuz için çok mutluydum ama bir tarafım da buruktu. Çünkü annemin yaşadığı şeyler oldukça zordu" sözlerini kullandı.

Osman'ın sevinci görülmeye değerdi!

Kardeşi Osman'la da bir araya gelen Altuntaş, büyük heyecan yaşadı. Osman'ın titreyerek ağladığı anlar yürek parçaladı. Ablasına kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğulan Osman uzun süre konuşmakta zorlandı. Altuntaş'la buluştuğu için şaşkınlık yaşadığını ifade eden erkek kardeş, "Ben kendi çabalarımla ablamı çok aradım. Anneme sorduğumda konunun üstünü kapatıyordu. Kendi gözleri de doluyordu. Burcu Çelik olarak aradım ama bulamadım. Şu an çok mutluyum" diye konuştu.

İki kardeşin buluşmasının ardından gözyaşlarını tutamayan Esra Erol ise "Burası hayatın ta kendisi. Siz de sevdiklerinizi aramakta geç kalmayın" diyerek izleyenlere mesaj verdi.

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.

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