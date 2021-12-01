Turgut Bey, Mari'yi böyle kaçırdı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 73’üncü bölümünde, Mari Kosses, Tekfur Nikola’nın evlenmek konusundaki ısrarına karşılık Turgut Bey’e haber göndererek kendisini kaçırmasını istedi.

Evlilik meselesinin fazla uzamasını istemeyen Tekfur Kosses, müstakbel gelin Mari Kosses'i Tekfur Nikola'ya teslim etmek üzere düğün kafilesine bizzat liderlik etti. Yoğun güvenlik önlemi altında Harmankaya Kalesi'nden çıkarak Tekfur Nikola ile buluşmaya giden Tekfur Kosses, Turgut Bey ve alplerinin kurduğu pusuya düştü.

Ok yağmuru altında kalan Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses'in askerleri ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra derhal savunma pozisyonuna geçti. Alplerinin yarattığı kargaşadan faydalanan Turgut Bey, Tekfur Kosses'i "Bugün canını almaya gelmedim Kosses! Amma yerinde olsam olduğum yerden bir adım atmazdım! Hareket edeni okçularım bir bir indirecek!" diye uyardı.

Mari'nin Turgut'a doğru yönelmesiyle şaşıran Tekfur Kosses, kardeşini engellemeye çalıştı ancak Mari "Gidiyorum abi! Sana söylemiştim. Beni zorlama demiştim…" dedi. Tekfur Kosses, "Buna asla izin vermem Mari! Bu Türkle mi gideceksin?" deyince Mari "O zaman öldür beni" diyerek rest çekti. Tekfur Nikola'nın hediye ettiği yüzüğü ağabeyinin önüne atan Mari, Turgut Bey'le buluştu ve ikili ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başladı.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Tekfur Nikola "Onları bulun! Biliyordum! Türklerin bu mutlu günümü zehir edeceğini biliyordum!" diyerek isyan etti. Tekfurların askerleri derhal Turgut Bey ve Mari'nin peşine takıldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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