'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde zirvede

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 73'üncü bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 73'üncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,10 izlenme oranı ve 24,05 izlenme payı, AB'de %8,06 izlenme oranı ve 20,94 izlenme payı 20+ABC1'de %9,87 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman'da Osman Bey İnegöl Kalesi'ni fethetmek için öncelikle İnegöl madenlerinin ele geçirilmesi gerektiğine karar verdi ve harekete geçti. İmzaladıkları ticaret anlaşmasını onurlandırmak için kızı Hera ile birlikte Kayı Obası'nı ziyaret eden İznik Valisi Saguros, Osman Bey tarafından misafir edildi. Tekfurlar Vali Saguros ve kızını ortadan kaldırarak Osman Bey'i zor duruma düşürmek istedi.

Osman Bey'in Söğüt'te verdiği yemekte Vali Saguros'u öldürmeye çalışan tekfurlar başarısız oldu. Tekfur Nikola ile evlenmek istemeyen Mari Kosses, ağabeyi Tekfur Kosses'in baskılarına karşılık Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını istedi. Turgut Bey, gelin kafilesine pusu kurarak Mari Kosses'i kaçırdı, ancak Tekfur Nikola saklandıkları yerde ikiliyi buldu.

Osman Bey ve Alpleri, İnegöl madenini başarılı bir operasyonla ele geçirdi. Lakin Osman Bey'in hamlesini haber alan Tekfur Nikola, madenlere Rum ateşi yerleştirmişti. Osman Bey'in, Alplerinin büyük kısmı yaşanan patlamanın ardından madende sıkışıp kaldı!

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