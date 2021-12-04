Youtube 2021 en çok izlenenlere 'Kardeşlerim' damgası

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi 2021 YouTube Türkiye Trend listesinde en çok izlenenler Top 10'da yer aldı.

Yapımcılığına Nazlı Heptürk'ün yapına ise NGM 'nin imza attığı başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan "Kardeşlerim" bir başarıya daha imza attı. Sevilen dizi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı sezon finali bölümüyle 2021 YouTube Türkiye Trend listesine girdi.

Ekrandaki başarısını dijitalde de gösteren, Türkiye trendler listesinin zirvesinde yer alan Kardeşlerim yeni sezonda da ekranda fırtına estirmeye devam ediyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim, her Cumartesi saat 20.00'de atv'de.