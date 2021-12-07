Alpagu Han kara haberi oğlu Batuga'ya böyle verdi

Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki üçüncü bölümüyle de çok konuşuldu.

'Destan'ın üçüncü bölümünde, ölümden dönerek herkesi şaşırtan Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya yaptığı konuşma yüreklere dokundu. Herkesin avluda olduğu bir sırada ortaya çıkarak taht kavgasına son veren Alpagu Han, çatışmayı önlemek için kardeşi Balamir'in kızı Akçiçek ile oğlu Batuga'nın bir an önce evlenmesine karar verdi.

Kırçiçek'le evlenmek istemeyen Batuga'yla baş başa konuşan Alpagu Han, oğlundaki değişimi fark ederek "Yokluğumda neler oldu sana" diye sordu: "Boynuna yay kirişi dayadığımdan beri öfkelendiğini hiç görmemiştim." Oğlu Batuga'ya Kırçiçek'le yapacağı evliliğin zaruriyetini açıklayan Alpagu Han, ölümle pençeleştiği sırada yaşanan iktidar savaşının sürmesini engellemenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Kardeşi Balamir'in tahta çıkana kadar durmayacağını söyleyen Alpagu Han, Balamir'in kontrol altına alınabilmesi için kızı Kırçiçek'in gelin olarak sarayda bulunmasını gerektiğini söyledi ve yüzükleri gösterdi: "Birazdan senin ve Kırçiçek'in parmağına bunları takacağız. Sanmayasın ki bunlar yüzüktür. Bunlar prangadır. Çin'le barış içindeyiz çünkü kızları oğlum Temur'un yanındadır. Rus Varegler baş kaldırmaz çünkü prensesleri benim parmağıma prangalıdır. Haydi gidip yazgına pranga takalım…"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.