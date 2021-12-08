Onlar artık birer Çukurovalı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yamanlar Konağı emektarları aile gibi oldu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı emektarlarını canlandıran oyuncular dördüncü sezonda adeta birer Çukurovalı oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterleri Gaffur (Bülent Polat), Saniye (Selin Yeninci), Gülten (Selin Genç), Çetin (Aras Şenol), Fadik (Polen Emre), ve Raşit (Şahin Vural) Yamanlar Konağı'nın uzun soluklu hikayesindeki gibi bir aile oldu.

Karakterleri ile birlikte Çukurova'yı yaşıyorlar

Geçtiğimiz sezonda bir yandan vedalar diğer yandan kavuşmalar birlikte yaşandı. Gülten ve Çetin Çukurova'ya düğün heyecanı yaşatırken, Raşit tarafından terk edilen Fadik'in boynu bükük kaldı.

Dördüncü sezonda birçok şey değişmesine rağmen konağın emektarları, sadakatlerinden hiçbir zaman ödün vermiyor. Konağın bel kemiği Saniye geçmişlerine perde çekerek, hanımağası Züleyha'nın sağ kolu haline geldi. Yamanlar Konağı'nın diğer kızları Gülten ve Fadik'in Çukurova gündemini masaya yatırdıkları mutfak sohbetleri de dizinin gülümseten ve çok sevilen sahneleri arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncu Bülent Polat'ın performansıyla, ekranın fenomeni haline gelen Gaffur ise sivri diliyle başına açtığı belalara, Raşit'i de peşinden sürüklüyor! İki karakterin turnayı gözünden vurma sevdaları dizinin gülümseten bir diğer hikayesi haline geldi.

Efsaneye dönüşen aşklara ev sahipliği yapan dizinin unutulmaz aşkları arasında Çetin'in Gülten'e aşkı da yer alıyor; Raşit ve Fadik'in maceralarla dolu aşkı da!

Gaffur ve Saniye'nin inişli çıkışlı ilişkilerinin temelinde de birbirlerine duydukları şefkatli aşk yatıyor! İki karakterin evlat özlemleri ilk iki sezona damga vururken, öksüzlüğünün üzerine bir de yetim kalan Üzüm kızı evlat edinmeleri izleyicinin kalbini ısıtan ve örnek gösterilen bir hikaye haline geldi.