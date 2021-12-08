Tarihi eser vaatlerine inandı, binlerce lira kaybetti! Müge Anlı'da ilginç olay...

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine birbirinden ilginç konuları gündeme getirmeye devam ediyor. Emine Karayılan dolandırıldı mı? Ayşe Demir ve Adem Demir, kendileri için ortaya atılan iddialara ne dedi?

Define vaatlerine inanarak hem kocasından hem de altınlarından olan Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sesini duyurmaya çalıştı. 26 yaşındaki üç çocuk annesi Emine Karayılan altınlarını ve parasını kurtarabilecek mi? Üç çocuk annesi kadın, kendisini kandırdığını iddia ettiği Adem Demir ile karşı karşıya…

Akrabasının sevgilisine inanarak tarihi eser çıkaracaklarını düşünen Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu. Eşinden habersiz bir şekilde 6 bilezik, 1 Osmanlı Tuğrası, 14 cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran Karayılan, yaşananların kendisini çok yıprattığını söyledi. Eşine çok yalan söylediğini dile getiren genç kadın, "Böyle olacağını bilmiyordum. Beni, eşime ihanet etmekle suçladılar" dedi.

Eşi, Emine Karayılan'ın sadakatinden şüpheli

Eşinin, sadakatinden şüphe duyduğu için kendisini evden attığını anlatan kadın, Müge Anlı canlı yayınında gözyaşı döktü. Karayılan, "Eşim, bir aylık bebeğimizin kendisinden olduğuna inanmıyor. O yüzden beni affetmiyor" diye konuştu. Emine Karayılan, Ayşe Demir ve Adem Demir ile yüzleşerek kocası Osman'ın paralarını kimseye yedirmeyeceğini söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlananların söyledikleriyse Adem Demir ve Ayşe Demir'i oldukça kızdırdı. Adem Demir'in Gaziantep'te farklı kişileri 'hazine' vaadiyle kandırdığını iddia eden izleyiciler, çok sayıda mağdurun olduğunu öne sürdü.

Ayşe Demir ve Adem Demir, haklarında söylenenlerin iftira olduğunu dile getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.