'Kuruluş Osman' muhteşem bölümüyle nefes kesti

'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 74'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey ve alpleri İnegöl Kalesi'nde kuşatıldı. #VatanDemek etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 74'üncü bölümüyle,Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve 25,86 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve 21,11 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,55 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Madendeki patlamanın ardından Alplerini kurtarmak için uğraşan Osman Bey, Tekfur Rogatus ve askerlerinin saldırısına uğradı. Osman Bey Alplerini kurtarsa da Boran Alp esir düştü. Tekfur Nikola'nın yakaladığı Mari ve Turgut Bey ise Osman Bey'in yokluğunda acil harekete geçip Alpleriyle tekfurlara baskın yapan Malhun Hatun tarafından kurtarıldı.Tekfur Kosses'in kardeşi Mari'nin kendisine teslim edilmesi talebini reddeden Osman Bey, Boran Alp'in Tekfur Nikola'ya tarafından infaz edileceğini öğrenince İnegöl Kalesi'ne sızmanın yolunu aramaya başladı. Bu esnada bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah, önce tekfurlarla görüşerek Osman Bey'in konrtol altına alınacağı sözünü verdi, ardından Kayı Obası'nda Osman Bey'e vergisinin iki katına çıkarıldığını ve bölgede kararları kendisinin vereceğini açıkladı.Boran Alp'i kurtarabilmek için zamanla yarışan Osman Bey, aradığı fırsatı obaya gelen İznik Valisi'nın kızı Hera ile yakaladı. Hera sayesinde Alplerini İnegöl Kalesi'ne sokan Osman Bey, meydanda infaz edilmek üzere olan Boran Alp'e ulaştı ancak bunun Tekfur Nikola'nın oyunu olduğunu anladığında etrafı sarılmıştı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.