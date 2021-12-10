Hakan kimliğini açıklamak üzereyken Vahap, Züleyha'yı vurdu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 116'ncı bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Abdülkadir'le yollarını ayıran Hakan, Züleyha'ya gerçek kimliğini açıklamak üzereyken, Vahap, Züleyha'yı vurdu.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 116'ncı bölümü #YeniBirSayfa etiketiyle gündem oldu.

Hakan ve Abdülkadir ortaklığının bitişi nelere yol açacak?

Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpas, ortaklığı bitirdi. Abdülkadir suçlu olduğunu inkâr etmeye kalkınca Hakan'ın sabrı taştı ve Abdülkadir'le yollarını ayırdı. Hakan'dan intikam almak isteyen Vahap, Züleyha'yı seçti ve gizlice konağa girdi. Gaffur onu fark edince, Vahap onu bıçaklayıp kaçtı.

Fikret, Çukurova'ya veda edecek mi?

Kalbinde Züleyha varken Betül'le evlilik yoluna giren Fikret, nişan töreninde renk vermemek için Hakan'ın elini sıktı. Fikret'in Züleyha'ya olan hislerini bilen Lütfiye, Fikret'e Çukurova'dan gitmesini söyledi. Fikret başta reddetse de Züleyha'yı unutmak için Betül'le beraber Çukurova'ya veda etmesi gerektiğini anladı.

Hakan gerçek kimliğini açıklarken Züleyha vuruldu!

Hakan, Züleyha'nın masasına içinde şık bir kolye ve notun bulunduğu bir kutu bıraktı. Notta Hakan'ın kendisiyle konuşmak istediğini okuyan Züleyha, akşam Hakan'la restoranda buluştu. Henüz ilişkileri çok tazeyken Hakan beklenmedik bir hamle yaptı ve Züleyha'ya evlenme teklifi etti. Züleyha heyecan içinde Hakan'ın evlenme teklifini kabul etti. Hakan, tam gerçek kimliğini açıklamak üzereyken onları dürbünlü tüfekle izleyen Vahap, Züleyha'ya ateş etti.

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