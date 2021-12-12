Destan 4. Bölüm 2. Fragmanı: “Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu”

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi çeken Destan, 4. Bölümü ile atv ekranlarına geliyor. Dizinin takipçilerinin merakla beklediği Destan 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda neler var?

atv ekranlarının yeni dizisi Destan, her geçen hafta yükselen heyecan dozuyla ilgi odağı oluyor. Bozdağ Film imzalı Destan 4. Bölüm 2. Fragmanı muhteşem görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu. Farklı kostüm ve tasarımlarla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı adından söz ettirmeyi başardı. Destan dizisi 4. Bölüm'de neler yaşanacak? Akkız ve Batuga birlikte mi hareket edecek? Batuga, babası Alpagu Han'a ne söyledi? Sorular, yanıtlarını 14 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de atv'de bulacak.

Batuga ve Akkız arasında neler yaşandı?

Destan yeni tanıtım, Batuga ile Akkız arasında geçen diyalogla başladı. Batuga'nın "Seni oradan çekip çıkarmamış olsaydım şimdi madenlerde ölmüştün" cümlesine Akkız, "En azından Gök Sarayı'nın 'tamgalı malı' gibi ölmezdim" yanıtını veriyor. Dağ Hanlığı'nın güçlü kızlarının Gök Hanlığı'nın köleliğini kabullenmemesi, yeni bölüm fragmanının en dikkat çeken anlarından oldu. Köle olmayı kabul etmeyen Akkız ise "Çift başlı kurdun pençesi, ne tutsak ölür ne de köle olur" diyerek gücünü ortaya koyuyor. Destan 4. Bölüm yeni tanıtımına damga vuran anlardan bir diğeri ise dövüş sahneleri oldu.

Yeni bölüm fragmanında Batuga ve babası Alpagu Han arasında yaşananlar da dikkat çekiyor. Batuga'nın babasına, "Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu" dediği görülüyor.

Başrollerinde Akkız karakteriyle Ebru Şahin'in, Batuga karakteriyle Edip Tepeli'nin rol aldığı Destan 4. Bölümü ile atv ekranların geliyor. Destan 4. Bölüm 14 Aralık Salı akşamı 20.00'de atv'de.

Destan 4. Bölüm 1. Fragman izlemek için tıklayın.

Destan 4. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayın.

Destan 3. Bölüm full izlemek için tıklayın.