'Kuruluş Osman' yine tüm kategorilerde fark attı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 75'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Selçuklu sultanının emriyle tutuklanan Osman Bey, kaçmayı başardı ancak yaralandı!

#DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 75'inci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,80 izlenme oranı ve 25,20izlenme payı, AB'de %7,94 izlenme oranı ve 19,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

İnegöl Kalesi'ndeki tuzağı Turgut Bey'in desteği ile bertaraf eden Osman Bey, Boran Alp'i kurtaramamanın üzüntüsünü yaşarken, Şeyh Edebalı'nın saldırıya uğradığı haberi obaya ulaştı. Vezir Alemşah, Söğüt'te toplanan toyda Türkmen beylerinin desteğini kazanırken, Boran Alp'i de Osman Bey'e teslim etti. Vezir Alemşah'ın hamlelerine karşılık kendi oyununu kuran Osman Bey, Mari'yi ağabeyi Tekfur Kosses'e teslim etmeyi kabul etmeyince ortalık karıştı. Vezir Alemşah, Konya'ya haber göndererek sultanı etkiledi ve gelen emirle Osman Bey, Kayı Obası'na gelen askerler tarafından tutuklandı. Gündüz Bey, savaşı engellemek üzere Mari'yi obadan çıkarıp teslim ederken, Konya'ya götürülen Osman Bey yolda kaçmayı başardı ancak ağır yaralandı!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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