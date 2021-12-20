Mülkiye Kazan nerede? Genç kızdan acı haber mi geldi? Detaylar Müge Anlı'da

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz bir olay daha açıklığa kavuşuyor. Şanlıurfa'dan kaybolan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan öldü mü?

35 gün önce Şanlıurfa'dan kaybolan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan ile ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktı. Nişanlısı Mustafa ile buluşmak için yaşadığı evden ayrılan genç kızın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşı dökerken canlı yayında gelen bir telefon olayın seyrini değiştirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı köyünün muhtarı Ali Süer, 15 Aralık tarihinde köylerinde bir kadın cesedinin bulunduğunu ifade etti. Olay yerinden çekilen bir fotoğrafı teşhis eden Kazan Ailesi, cesedin kızları Mülkiye Kazan'a ait olduğunu belirledi.

Mülkiye Kazan olayı ile ilgili detaylarda nişanlısı Mustafa'yla yaşanan öne çıktı. Çalkantılı bir nişanlılık dönemi yaşadıkları öğrenilen çiftin, aynı zamanda kuzen olduğu ifade edildi. Çeyiz hazırlığı yapmak için evden çıkan genç kızdan bir daha haber alınamaması ailesini şoke etti.

Aile, kızlarının nişanlısından şüpheleniyor

Ailenin şüphelendiği ilk kişi ise genç kızın nişanlısı Mustafa oldu. Baba Mehmet Kazan, kızının kaybolduğu gün müstakbel damadını arayarak bilgi almak istediğini; ancak karşılaştığı tavrın kendisini şaşırttığını dile getirdi. Acılı baba, "Mustafa, Mülkiye'ye bir şey olduysa sorumlusunun kendisi olmadığını söyledi. Kendisi bir şey yapmadıysa neden bunu söyledi" sözlerini kullandı.

Genç kızın kız kardeşi Seher Kazan da iki nişanlının sürekli kavga ettiğini ifade etti. Kayıp kızın kardeşi, "Mustafa ile ablam arası hep gergindi ama ablam çok seviyordu. Araları tam düzeldi, ablam kayboldu" dedi.

Mardin Kızıltepe'den gelen fotoğrafları yayın dışında teşhis eden aile, eşyaların kızlarına ait olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili detaylar atv ekranlarında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv'de.