Akkız ve Batuga güçlerini birleştirdi, seyirci "Destan"a kilitlendi!

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #Ülkemiçin etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', gece boyu Türkiye gündeminde yer alırken dünya gündeminde ise altıncı sıradaydı.

'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,28 reyting ve %19,62 izlenme payı alarak birinci oldu.

'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Akkız'ın babasını öldürmesine engel oldu. Batuga'nın "İçimde bir han var!" itirafından sonra Akkız, Batuga'nın 'çift başlı kurt' olduğunu anladı. Güçlerini birleştiren ikili, Alpagu Han'ın kabuslarına giren Batuga'nın annesi Tılsım Hatun'un bir iftiraya kurban gittiğini ortaya çıkardı.Alpagu Han'ın yaraları kötüye giderken, Balamir, Akkız'ın Alpagu Han'ı öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrendi. Batuga'nın hüneri sayesinde bu suçlamadan sıyrılan Akkız, Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi başardı. Batuga'nın planıyla Alpagu Han'la tanışan Akkız, Batuga ve Kırçiçek'in nişan toyu şerefine düzenlenecek ok atma yarışmasına girmeye hak kazandı.

Akkız ve Batuga'nın planı tıkır tıkır işlerken, Alpagu Han acı içinde olmasına rağmen nişan toyuna at sırtında geldi; Balamir ve boy beylerinin meraklı bakışları altında toyu başlatan oku zorlukla da olsa attı. Batuga, ok atma yarışmayı kazanan Yaman'a sırrını açarak onunla konuştu ve Akkız'ın saraydan kaçmasını sağlayacak tünelin açılması için yardım istedi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...