İhanetle sarsılan Tekfur Kosses, çareyi Osman Bey'e yardım etmekte buldu

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 76’ncı bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da Osman Bey stratejisini kurarak Tekfur Nikola'nın yaraladığı Mari'nin yanında olduğu bilgisini Tekfur Kosses'e ulaştırdı.

Kumral Abdal'ın ziyaretiyle gerçekleri öğrenen Tekfur Kosses, Osman Bey'le görüşmeyi kabul etti. Tekfur Nikola'nın kardeşi Mari'ye yaptıklarını duyunca büyük pişmanlık yaşayan Kosses, Osman Bey'le görüşmeye geldi.

Ağabeyini karşısında görünce çok sinirlenen Mari "Nikola'nın avuçlarına bırakıp öldürmeye çalıştığın Mari! Şimdi mi aklına geldi kardeşin olduğum?" diyerek tepki gösterdi. Osman Bey'in "Düşmanımız birdir" sözleri üzerine Tekfur Kosses "Ne gerekiyorsa Osman Bey! O ikisine cehennemi yaşatmak için sizinle birlik olmaya hazırım!" dedi.

Alplerini kurtarmak isteyen Osman Bey, Söğüt'e girmelerine yardımcı olmalarını isterken, Kosses "Samuel sizi içeri sokacak. Merak etmeyin" diyerek garanti verdi.

Osman Bey "Bizi kaybedersen, kimsen kalmaz Kosses! Bu topraklarda yalnız olmak kurt sofrasında yem olmaktır" diyerek tekfuru uyardı. Kosses ise "Ben ne avım! Ne avcı! Ne kurt ne yem! Yaptığı hataları düzeltip, kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamım" demekle yetindi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 76'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.