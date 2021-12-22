Osman Bey, Alplerini kurtardı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 76’ncı bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da Osman Bey planını adım adım uygulamaya koyarak Vezir Alemşah'a büyük bir darbe vurdu.

Tekfur Kosses'in yardımıyla Vezir Alemşah'ın kontrolü altındaki Söğüt'e sızan Osman Bey, Konya'ya nakledilmek üzere hazırlanan alplerini kurtarmak için Şeyh Edebalı'nın düzenlediği ahilik töreninden faydalandı.

Turgut Bey alpleri koruyan nöbetçileri alt ederken Osman Bey, ihanet içindeki Bahadır'ın cezasını keserek alplerine ulaştı. Osman Bey, alplerini özgürlüğüne kavuştururken Konur Alp askerleri ile birlikte kapıdan girdi. Nihayet beklediği fırsatı elde eden Osman Bey, onu "Yine pusatlarımızı mı istemeye geldin?" diyerek karşıladı.

Konur Alp ve askerlerinin ilk saldırısını savuşturan Osman Bey ve alpleri çoğunlukla silahsız olmalarına rağmen cesurca savaştı. Turgut Bey ve alplerinin de gayreti ile kavganın seyri değişti. Konur Alp'i bire birde yakalayan Osman Bey, ona üstünlük sağladı ve hançerini omzuna saplayıp "Bu cirit için" dedi. Ardından Osman Bey, "Bu da tüm alpler için" deyip Konur Alp'i bir tokatla yere serdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 76'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.