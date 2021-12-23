'Kuruluş Osman' yine tüm kategorilerde fark attı

Osman Bey, Selçuklu veizrine darbeyi indirdi, reytingler şahlandı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 76'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Tekfur Kosses'i yanına çekip alplerini kurtaran Osman Bey, Vezir Alemşah'a büyük bir darbe indirdi. #VarOlsunDevletimiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 76'inci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,48 izlenme oranı ve %26,59 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve %21,62 izlenme payı20+ABC1'de %10,99 izlenme oranı ve %24,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Vezir Alemşah'ın komutanı Konur tarafından her yerde aranan Osman Bey, ağır yarasına rağmen takipçilerinden kurtulmayı başardı. Osman Bey'in yokluğunda Vezir Alemşah'ın talebi ile Gündüz Bey, Kayı Obası'nın beylik postuna oturdu.Turgut Bey, İnegöl Kalesi'ne girerek Mari'yi Tekfur Nikola'nın elinden kurtarmayı başardı. Malhun Hatun, Kayı alplerini yanına alarak Osman Bey'i aramaya koyulurken, kaleden kaçan Turgut Bey'le güçlerini birleştirdi.Osman Bey, peşindeki Konur Alp ve Selçuklu askerlerini atlatarak Malhun Hatun ve diğerleriyle buluştu. Yokluğunda ağabeyi Gündüz Bey'in Vezir Alemşah'la birlikte hareket ettiğini öğrenince müteessir olan Osman Bey, derhal stratejisini kurdu. Tekfur Kosses'e haber göndererek kardeşinin yanında olduğunu bildiren Osman Bey, Mari'nin Tekfur Nikola'nın yaptıklarını anlatması ile Kosses'i yanına çekti.

Vezir Alemşah'ın Şeyh Edebalı'nın düzenlediği ahilik törenine davetli olmasından faydalanan Osman Bey, Söğüt'e sızarak Konya'ya götürülmek üzere olan alplerini kurtardı. Kendisini yaralayan Konur Alp'in cezasını kesen Osman Bey, Vezir Alemşah'a büyük bir darbe indirdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.