Osman Bey ve Gündüz Bey böyle yüzleşti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 77’nci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Vezir Alemşah tarafından asi ilan edildiğinden beri Kayı Obası’ndan uzak olan Osman Bey, yokluğunda posta oturan ağabeyi Gündüz Bey’le karşı karşıya geldi.

Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey, önce Boran Alp'le ardından Bala Hatun'la görüştükten sonra bey otağına giderek Gündüz Bey'in karşısına çıktı. Osman Bey'in otağa girer girmez yay kirişini eline alması Gündüz Bey'in dikkatinden kaçmadı.

Osman Bey "Ağabey bilip sırtımı yasladığım Gündüz Bey! Postuma kurulup hainle iş eden Gündüz Bey" diyerek hesap sorarken Gündüz Bey, "Ben ne ettiysem obamın selameti için ettim" diyerek kendini savundu.

Osman Bey, "Obanın selameti, obayı peşkeş çekmekle midir? Vezir itinin kapısına kul olmakla mıdır" diye sorunca Gündüz bey "Beyliği senin gibi mi etmek gerek Osman? Obayı ateşten ateşe atmak mı? Cenkten cenke koşup kırmak mı? Bir acı dinmeden başka acı yaşatmak mı" yanıtını verdi ve kardeşlerin yumruklaşmasıyla gerilim iyice yükseldi.

Gündüz Bey "Senin her yaptığın hatadır Osman! Ben onları telafi eder yaraları sararım" diye üsteleyince Osman Bey'den yediği tokatla yere serildi. Osman Bey "Cenge girip, kanamaktan çekinirsin! Çetin yolları anca yürekliler yürür" dedi ve ağabeyini yere devirdi. Osman Bey'in "Ağabey korkarım senin sonun da emmim gibi olacak" sözleri Gündüz Bey'e hayli etki etti.

Otağdan gelen sesleri duyup gelen Selçuklu askerleri otağda Gündüz Bey'i yalnız başına buldu. Otağdan çıkan Osman Bey çoktan izini kaybettirmişti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 77'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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