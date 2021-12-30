Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde!

Osman Bey, Vezir Alemşah’ı dize getirdi!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 77'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey önce ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti, ardından Vezir Alemşah'ı dize getirdi! #ZaferTürkündür etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.Kuruluş Osman 77. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %11,39 izlenme oranı ve %26,18 izlenme payı, AB'de %8,50 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı 20+ABC1'de %11,30 izlenme oranı ve %24,45 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Vezir Alemşah, Osman Bey'in alplerini kurtarması üzerine küplere binerken, hıncını Şeyh Edebalı'dan çıkarmak isteyerek onu hapse attırdı. Osman Bey, Tekfur Kosses'le görüşüp vezir ile tekfurların ittifakını boşa çıkaracak planına ortak etti.Nikola'dan intikam almak isteyen Kosses, Mari ve Turgut Bey'in evlenmesine müsade ederken, düğün toyunun Harmankaya'da kurulmasına karar verildi. İnegöl pazarına baskın yaparak Vezir Alemşah'ın tüm planını bozan Osman Bey, pazarın planladığı gibi Bilecik'e taşınmasını sağladı.

Vezir Alemşah, Söğüt halkını tepkisi ile Şeyh Edebalı'yı serbest bırakmak zorunda kalınca Gündüz Bey'in talebini kabul etmiş göründü. Kayı Obası'nı gizlice ziyaret eden Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti ve "Ağabey korkarım sonun emmim gibi olacak" diyerek uyardı. Ardından Vezir Alemşah'tan önce Bilecik Kalesi'ne sızarak planını uygulamaya koydu.

Yeni pazar yerini denetlemek isteyen Vezir Alemşah, kendi ayağı ile Osman Bey'in ayağına geldi. Osman Bey, kapıda muhafızlar beklerken vezirin boğazına kılıcını dayadı!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.