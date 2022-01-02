Esra Erol'da bir yıl böyle geçti! İşte 2021'e damga vuranlar...

atv ekranlarında fırtınalar estiren Esra Erol başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

Kimi zaman mutluluk kimi zaman ise hüznün yaşandığı Türkiye'nin yakından takip ettiği program, 2021'de de milyonları ekrana kilitledi. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla atv'de canlı olarak izleyiciyle buluşan sevilen program Türkiye'nin gündemine oturan konuları ekrana taşıdı.

Zihinsel engelli Fatma'nın yürek yakan hikayesi

20 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın annesi Melahat Oruç, kızının kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adama kaçtığı öne sürülen Fatma, baba evine dönmek istemedi. Esra Erol'un çabalarıyla ikna ettiği Fatma, evine döndü. Bir kez daha evden kaçan genç kız bu defa da hamile olarak ekrana çıktı. Son haliyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Fatma, programın en çok konuşulan hikayelerindendi.

"32 yıllık kocam başkasına kaçtı!"

32 yıllık eşi tarafından aldatıldığını iddia eden Cemile Hanım soluğu Esra Erol'da aldı. Canının çok yandığını belirten Cemile Hanım, kendisini yerlere atarak kocası Abdullah Bey'e seslendi. Eşinin ve sevgilisinin kendisine hesap vermesini isteyen kadını Esra Erol güçlükle sakinleştirdi.

4,5 aylık hamile Gülseren canlı yayında fenalaştı!

Ümit Arslan zihinsel engelli kızı Gülseren'in kaybolduğunu söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bulunan genç kız canlı yayında feryat ederek: " Ailemi de kocamı da bebeği de istemiyorum" dedi. Gülseren'i mağdur ettiği söylenen Murat ise, anne kızın zararlı madde kullandığını öne sürdü. Annesiyle eve dönmek istemeyen genç kız, üvey babasından şiddet gördüğünü açıkladı. Yaşanan aile dramı izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Programda neler olduğunu izlemek için tıklayabilirsiniz!