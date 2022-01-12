Muhteşem bir yerli komedi! Çakallarla Dans 5, Perşembe 22.00’de atv’de

Çakallarla Dans 5 atv ekranlarına geliyor. Eğlence ve kahkahanın eksik olmadığı film, Perşembe akşamı 22.00’de atv’de.

Çakallarla Dans'ta heyecan ve kahkaha beşinci filmde de devam ediyor. Çakallarla Dans 5 Perşembe akşamı saat 22.00'de atv ekranlarına geliyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun başrolleri paylaştığı filmde birbirinden ilginç olaylar gelişiyor.

Çakalların birbirine yaklaşması artık yasak

Çakallar, beşinci filmde de başlarını belaya sokmanın bir yolunu buluyor. Şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan grup üyelerinin birbirlerine 100 metreden fazla yaklaşması yasaklanıyor. Çocukluklarından beri ayrı kalmayan çakallar grubu, önemli bir konu için bir araya gelmek zorunda kalıyor. Kayınço Gökhan'ın yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden kızı olduğu ortaya çıkıyor. Kızı Leyla'nın zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan'la ilişkisini engellemek isteyen Gökhan, en yakın arkadaşlarından yardım alıyor. Sinan'ın, kızı Leyla ile beraber olmaması için elinden geleni yapan Gökhan'ı arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Ekip, Kayınço Gökhan'ın kızını erkek arkadaşından ayrılmaya ikna edebilecek mi?

Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ile yepyeni bir maceraya atılan ekibin komik anları sevenleriyle buluşuyor. Çakallarla Dans 5, Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.