Günler değişiyor birinci değişmiyor

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 12 Ocak Çarşamba günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,23 izlenme oranı ve %24,24 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Sevda'dan şok itiraf!

"Niyazi Bey Zeliha Hanımı kandırıyor hala annemle birlikte"

Esra Erol'da programında iki çocuk babası olan Niyazi Bey eşini ve çocuklarını bırakarak Hatice Hanımla birlikte olmuş, daha sonra kararından pişmanlık duyarak ellerinde çiçeklerle eşinden af dilemişti. Dünkü canlı yayına ise Sevda'nın canlı bağlantısı bomba gibi düştü. Yayını arayan Sevda, "Niyazi Bey, Zeliha Hanımı kandırıyor. Annemle hala görüşüyorlar. Ses kayıtlarını size de dinletebilirim. Anneme eşimi ve kızımı çalışacağımı söyleyerek eve göndereceğim daha sonra senin yanına geleceğim" dedi. Duydukları karşısında şok olan Zeliha Hanım gözyaşlarını tutamadı ve eşini neden hala Hatice Hanımı aradığını sordu. Niyazi Bey'i ise bu sorulara sevda ben onun babası olayım annesini bırakmayayım diye böyle yapıyor. Ban güvenmiyorsan ipleri koparalım benim seni bekleyecek vaktim yok diyerek Zeliha Hanıma yanıt verdi. Sorulan sorulara karşılılık rahat tavırlarıyla tepki çeken Niyazi Bey hem izleyenlerden hem Esra Erol'dan tepki aldı.

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