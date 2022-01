atv’ye ödül yağmuru

atv'nin reyting rekortmeni dizileri ve başarılı programları geçtiğimiz akşam düzenlenen The Best Of Time 2022 Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuştu. Conrad Otel'de gerçekleştirilen, sunuculuğunu Demet Şener'in üstlendiği geceye atv aldığı 8 ödülle damgasını vurdu!

6 yıldır zirvenin sahibi olan atv, En İyi TV Kanalı ödülüne layık görülürken, Cem Öğretir, Yılın En İyi Erkek Ana Haber Spikeri; Dizi TV, En İyi Dizi Magazin; Esra Erol'da ise En İyi Kadın Kuşağı Programı seçildi.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, gecede birden fazla kategoride aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirdi. "Zamanın En İyileri"nin ödüllerinin ödüllendirildiği gecece En İyi Dram Dizisi (Kardeşlerim), En İyi Kadın Oyuncu (Fadik Sevin Atasoy), En İyi Yardımcı Erkek (Cihan Şimşek) ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gözde Türker) ödüllerine layık görüldü. Tören birlikte katılan Cihan Şimşek ve Gözde Türker'e ilgi büyüktü. Ekip arkadaşları adına da ödülleri alan ikili dizinin sadık izleyicilerine de teşekkür etti.

The Best Of Time 2022

En İyi TV Kanalı atv

En İyi Erkek Ana Haber Spikeri Cem Öğretir

En İyi Dizi Magazin Dizi TV

En İyi Kadın Kuşağı Esra Erol'da

En İyi Dram Dizisi Kardeşlerim

En İyi Kadın Oyuncu Fadik Sevin Atasoy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Cihan Şimşek

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Gözde Türker