Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerle dolu bir bölümle ekrana dönüyor

Hasret sona eriyor!

Çolak ağa'nın gelişi Züleyha ve Hakan'ı nasıl etkileyecek?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' iki haftalık aranın ardından muhteşem bir bölümle ekrana dönüyor. Sürpriz gelişmelerle dolu 120'nci bölümden yayınlanan fragmanlar 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicisinde büyük merak uyandırdı.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hakan ve Züleyha aşkı doludizgin yaşanırken, diğer yandan intikam çanları çalıyor ve tansiyon gittikçe yükseliyor.

Diziye 120'nci bölümde dahil olacak usta oyuncu Altan Gördüm, Çolak Ağa karakteriyle dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. 20 yıl sonra yeniden Çukurova topraklarına dönen Çolak Ağa, Züleyha ile güç çatışmasına giriyor.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 20 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Hakan ve Züleyha evlilik yolunda

Evlilik yolunda ilerleyen Hakan ve Züleyha, düğün tarihini kararlaştırıp davetiyeleri hazırlamaya başlarken Betül ve Şermin, Züleyha'ya karşı intikam planı geliştiriyor. Hakan'la nikâh masasına oturmadan Züleyha'yı karşısına alan Lütfiye, Betül'le beraber kaçırıldığını itiraf ediyor.

Fikret, Abdülkadir'in tuzağından kaçamıyor. Fikret'in kaçakçılık yaptığı görüntüler Abdülkadir'in eline geçince Fikret'in başı büyük bir belaya giriyor.

Çolak ağa Çukurova'ya dönüyor

Çukurovalı Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı Züleyha için yeni bir tehditin ortaya çıkmasına neden oluyor. Düşmanlarını önünde diz çöktürmeye ant içen Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu göstermeye kararlı olarak geri dönüyor!