Alpagu Han tahttan çekildi, Batuga ve Akkız saraydan kaçtı

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, gördüğü büyük ilgi ile çok izlendi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #DestanVakti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.

'Destan'ın yedinci bölümünde, canını ortaya koyarak Gök Saray'a dönen Akkız, söz verdiği gibi Kün Ata'yı yanında getirerek Alpagu Han'ın huzuruna çıkmayı başardı. Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'un elinde olduğunu söyleyen Akkız, pazarlık teklifini iletti.

Oğullarını kurtarmak için derhal harekete geçen Alpagu Han, fidyeyle birlikte Dağ Obası'na gitti. Fidye pazarlığı çetin geçti, Çolpan Hatun'un obası üzerindeki sürgün kararını kaldırması talebini Alpagu Han bir yıllığına kabul etti. Çolpan Hatun'un bir dileği daha vardı: Tutkun'un Kaya Tegin'e hatun olarak alınması!

Kendisine bağlı beylerin desteği ile kurultayda han seçilmeyi planlayan Balamir, av toyuna pusu kurarak hedefine ulaşmak istedi. Akkız ve Batuga, Balamir'in oyununu bozmak için av toyuna kurulan pusuyu boşa çıkarmaya çalıştı ama dövüş esnasında Alpagu Han'ın yarasından kaynaklanan zaafı ortaya çıktı. Bunun üzerine Alpagu Han artık hanlığa uygun olmadığını söyleyerek tahttan çekildiğini açıkladı!

Alpagu Han'ın bu kararı ortalığı karıştırdı! Balamir beklediği fırsatı elde ettiğini düşünürken, Tutkun'a olan hislerine karşı koyamayan Temur, kardeşi Kaya ile karşı karşıya geldi. Kaya ise annesi Ulu Ece'ye Akkız'a olan hislerini açıkladı!

Bu kargaşada kimsenin merak etmediği Batuga ise Akkız'la birlikte yollara düştü…

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