Oğulcan'ın özgürlüğüne karşılık Emel!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 36.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #BüyükKaza etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 36. Bölümde neler yaşandı?

Hastaneye kaldırılan Emir'in bilinci kapalıdır. Oğulcan ise mahkemeye çıkartılır ve karşı tarafın suçlamaları ve şikayeti ile cezaevine gönderilir. Akif ile Ayla Resul'ü bitirmek için el sıkışır. Ayla'nın amacı Resul'ü Suzan'dan koparmaktır. İhaleyi kaybetmeleri için gerekli belge Ayla'dadır. Resul ihaleyi kaybeder ve Ayla suçu Suzan'ın üzerine atmayı başarır. Resul Suzan'ı kovar. Asiye ve Doruk kesin olarak ayrılır. Asiye, Doruk'un aldığı tüm hediyeleri onun gözleri önünde çöpe atar. Oğulcan'ı ziyarete gidenler arasında hiç beklenmedik bir isim Harika da vardır. Onu karşısında gören Oğulcan hem şoka girer hem de büyük moral bulur. Ancak bu mutluluk kısa sürer. Oğulcan koğuşta saldırıya uğrar ve feci şekilde dövülür. Haberi alan Şengül fenalık geçirir. İlknur, Şengül'ü arar ve Oğulcan'ın hayatına karşılık Emel'i ister. Çaresiz kalan Şengül teklifi kabul eder. Evdekiler Oğulcan'ın tahliye edileceği haberini alınca cezaevi kapısına giderler. Şengül ise Emel'i İlknur'a verir.