Milyoner yarışmacısı Said Ercan ne kadar ödül kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Said Ercan, “Hangisi bir Grand Slam tenis turnuvası değildir" sorusunda seyirci jokerini kullandı. Seyirci ne yanıt verdi? İşte cevabı...

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. 1 milyon TL'yi kazanmak için sorular karşısında ter döken yarışmacılar bir kez daha sorulan sorular karşısında büyük heyecan yaşadı. Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan Said Ercan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda yarışmacı koltuğuna oturdu.

Kendisini yazar ve sosyal medya danışmanı olarak nitelendiren Said Ercan Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Hangi soruda zorlanan yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı?

İşte Said Ercan'ı zorlayan tenis sorusu ve yanıtı;

Hangisi bir "Grand Slam" tenis turnuvası değildir?

a- Avustralya Açık

b- Davis Kupası

c- Wimbledon

d- Roland-Garros

Doğru Cevap: Davis Kupası

Seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı Rolan-Garros cevabını vererek yarışmaya veda etti. Fransa Açık olarak da bilinen Roland-Garros turnuvası Fransa'da toprak kortta oynanan bir Grand Slam turnuvası olarak öne çıkıyor. Said Ercan, verdiği yanıtla Milyoner'de 2 bin TL ödül kazandı.