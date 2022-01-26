Destan yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Ekranların yeni fenomeni 'Destan' sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, #TürkleriBirEdecek etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken büyük ilgi gördü.

'Destan' sekizinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %17,18 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

'Destan'ın sekizinci bölümünde, Alpagu Han'ın tahttan çekilmesini fırsat bilen Balamir, askerleriyle birlikte Gök Saray'a gece baskını yaparak tahta oturdu! Ulu Ece ve oğulları Kaya ve Temur bu duruma itiraz ederken, Kurultay'ın desteğini arkasına almış Balamir tahtı bırakmadı.

Akkız ve Batuga'yla birlikte saraydan ayrılan Alpagu Han, Kün Ata'nın elinden şifa buldu ve gücünü toplamaya başladı. Ulu Ece Kurultay'daki oy dağılımını lehine çevirmeye çalışırken, Tutkun'un zehirlenmesi ortalığı karıştırdı. Bu durumu fırsat bilen Mei Jin, eşi Temur tahta çıkmadığı takdirde Çin ordularının Gök Hanlığı'na saldıracağını bildirdi.

Akkız ve Batuga, Balamir'in oyununu ortaya çıkarmak için kurduğu plan boşa çıksa da Batuga, Kırçiçek'i kullanarak Balamir'i oyuna getirmeyi planladı. Kurultay gününde Akkız'ın tahta dönmeye ikna ettiği Alpagu Han, Balamir'in karşısına çıktı ve onu alt etti. Ardından Kırçiçek, Kurultay'a gerçekleri açıklayınca Balamir'in taht sevdası son buldu. Ancak Kırçiçek'in bir şartı vardı: Konuşurken gördüğü Batuga ile evlenmek!

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