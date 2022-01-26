Osman Bey, Moğollar'ın elinden böyle kurtuldu

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 79’uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da sultanın askerleri tarafından Konya'ya götürülürken Geyhatu'nun saldırısına uğrayan Osman Bey ve alpleri ölümden son anda kurtuldu.

Geyhatu'nun emriyle ölüme yollanan Osman Bey ve alpleri, şehadet karşısında dimdik dururken, Moğol komutanı askerlerine atlarını toprağa bağlanmış Osman Bey'in üzerine sürme emri verdi.

Tam bu sırada ısrarla Osman Bey'i arayan Kosses ve Turgut Bey ortaya çıktı. Kosses'in Harmankaya Kalesi'nden gelen askerleri ile Turgut Bey'in alpleri Moğolları şaşkına çevirdi. Karşısında Kosses'i gören Osman Bey "Seninki gayrı intikamı aştı Kosses! Ardımıza düşüp Moğol'la cenk edersin!" diyerek yeni müttefikini övdü. Kosses ise "İntikamımı alamadım! Bana hala lazımsın Osman Bey! Üstelik kardeşimin kocası çok ısrarcı biri!" cevabını verdi.

Bağlarından kurtulan Osman Bey "İntikam Kosses! Alpım Göktuğ… Şehit oldu! Daha nicesi… Hepsinin intikamını alacağız!" diyerek vuruşmaya katıldı. Turgut Bey ise ihtiyatlı davranarak geri çekilmeyi önerdi. Tüm alplerini kurtaran Osman Bey, Geyhatu'nun gelmesi ihtimaline karşılık çekilme emri verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 79'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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