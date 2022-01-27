Kuruluş Osman sezonun reyting rekorunu kırdı

Osman Bey Konya'da tuzağa çekildi!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 79'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'nun elinden kurtulan Osman Bey, Konya'ya giderek Sultan Mesud'la görüştü ancak görüşme sırasında sultan bir suikasta uğradı. #KıyamVakti etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 79. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %13,18 izlenme oranı ve %28,14 izlenme payı, AB'de %9,86 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı 20+ABC1'de %13,48 izlenme oranı ve %28,03 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

***Tüm kategorilerde birinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman' elde ettiği reytinglerle sezonun reyting rekorunu da kırdı.***

Konya yolunda Geyhatu'nun saldırısına uğrayan Osman Bey ve alpleri, Moğolların eline düştü. Geyhatu, Osman Bey ve alplerinin öldürülmesine karar verirken, güçlerini birleştiren Turgut Bey ve Kosses, Moğolların izini buldu ve Osman Bey ile alplerini kurtardı.

Herkesi şaşırtarak Konya'ya gideceğini ve gerçekleri Sultan Mesud'a anlatacağını açıklayan Osman Bey hızla yola çıkarken, Vezir Alemşah'ın etkisi altında kalan Gündüz Bey, beyliğine itiraz eden Malhun, Bala ve Selcan hatunları Kayı Obası'ndan sürgün etme kararı aldı.

Konya'ya ulaşan Osman Bey, Turgut Bey'in adamının yardımı ile gizlice saraya gitti. Kayı Obası'nda ise hatunlar sürgün kararına direnirken, Vezir Alemşah obaya geldi duruma el koydu. Selcan Ana kan dökülmemesi için sürgün kararını kabul ederken, Vezir Alemşah, Orhan'ın obada kalmasına karar verdi. Oğlundan ayrılmak Malhun Hatun'u kahrederken, sürgün kafilesi yolda Julia ve savaşçılarının saldırısına uğradı. Bala Hatun'u korumak isteyen Selcan Ana yaralandı.

Sultan Mesud'un huzuruna kabul edilen Osman Bey tüm gerçekleri anlattı. Sultan, Osman Bey'in sözlerinden etkilenmişken, Geyhatu ile işbirliği halindeki yaveri ortaya çıktı ve Osman Bey'in hançerini kullanarak Sultan Mesud'u sırtından bıçakladı!

79. Bölümü izlemek için tıklayın