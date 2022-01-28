Altay ve Esra’nın yolları kesişti! Yalnız Kurt'ta çok konuşulan dövüş sahnesi...

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Altay ve Esra’nın yolları nasıl kesişti?

Başladığı andan itibaren aksiyon sahneleriyle izleyicinin büyük ilgisini çeken Yalnız Kurt'ta dövüş sahnesiyle birlikte heyecan tırmandı. Kumandan Davut Bahadır'ın yetiştirdiği yetim kurtlardan olan Altay Bahadır, bir dövüş turnuvasına katıldı. Kuralsız ve acımasız dövüşte ABD'den gelen dövüşçüyü üç dakikada yere seren Altay, rakipsiz olduğunu gösterdi. Dövüş sonrasında yaşananlar da soluksuz izlendi.

Altay, Esra'ya yardım etti

Altay Kurtoğlu ringde dövüşürken kendisi gibi 'yetim kurt' olan Esra da 'yetim kardeşi' Orhan'ı kurtarmak için bir çaba harcadı. Acımasız bir dünyanın içinde bulunan Esra, Orhan'ı bulsa da onu kurtarmayı başaramadı. Sonrasında kızı Ela'yı düşmanlarından korumak isteyen Esra'nın yolu Altay ve Kumandan ile kesişti.

Zor durumda olan bir kadına yardım etmeyi kafasına koyan Altay, genç kadını yaralı halde Kumandan'ın evine götürdü. Esra'nın Ela diye sayıklamasını oldukça önemseyen 'Yalnız Kurt', küçük kızın peşine düştü.

Yaralı bir şekilde Kumandan'ın evinde kalan Esra, küçük kızı Ela'ya kavuşabilecek mi? Kovalamacaların ardından Altay Kurtoğlu ile bir araya gelen Esra Türkmen'in hayatı nasıl şekillenecek?

Yalnız Kurt 1. Bölümü'nde nefes kesen sahneleri izlemek için tıklayın.