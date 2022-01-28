Sosyal medyanın en çok konuşulanı Yalnız Kurt oldu

atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’nin yakın tarihine odaklanan dizi Twitter Trends Topic listesinin ilk sırasını kaptı.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt 1. Bölümü ile nefes kesti. Heyecan dozunun hiç düşmediği Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan konuları muhteşem diyaloglarla zenginleştirdi. Birçok replik daha ilk bölümden itibaren izleyenlerin gözünden kaçmadı. Kısa bir süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olan Yalnız Kurt, Twitter'da #YalnızKurt etiketiyle gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yalnız Kurt'a övgüler yağdı

Dövüş sahnelerinin ardından kovalamaca sahneleriyle adından söz ettiren Yalnız Kurt, muhteşem bölümüyle ilgi odağı oldu. Sosyal medya kullanıcıları atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'a övgüler yağdırdı. Dizide kullanılan farklı ögeler de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerinin yer aldığı dizi Hz. Mevlana'ya da atıfta bulundu. Mevlana'nın "İnsan ancak, özü kendisi gibi olanlarla yaşar" cümleleri dizide dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları da dizide yer alan repliklere olan beğenilerini dile getirdi. Twitter kullanıcıları, dizideki replikleri not etmeye yetişemediklerini vurguladı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Osman Sınav da Twitter gündeminde yer buldu.